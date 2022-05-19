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Нурмагомедов одной фразой оценил перспективу боя с Оливейрой

Хабиб Нурмагомедов описал потенциальный бой с Оливейрой фразой «сумасшедшая драма»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оценил перспективу возобновления карьеры в случае победы бразильца Чарльза Оливейры над россиянином Исламом Махачевым. Его цитирует ESPN.

«Это будет похоже на сумасшедшую драму», — такой фразой описал он потенциальный бой с Оливейрой. При этом Нурмагомедов подчеркнул, что не намерен возобновлять карьеру. Россиянин также отметил, что ему будет плохо, если его подопечный Махачев проиграет бразильцу.

Ранее бывший боец Даниэль Кормье заявил, что победа Оливейры над Махачевым может вернуть Нурмагомедова в UFC. «Может, если деньги стали недостаточным стимулом, Хабиб вернется в клетку ради защиты чести своего товарища?» — поделился он.

Нурмагомедов покинул UFC после третьей защиты титула чемпиона организации в легком весе в 2020 году. Всего на счету россиянина 29 побед в 29 поединках.

Дарья Коршунова
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