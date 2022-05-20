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Объявленный в розыск знаток «Что? Где? Когда?» рассказал о бегстве из России

Знаток «Что? Где? Когда?» Аскеров назвал бегством свой отъезд из России в марте 2022 года

Кадр: Yulia Latynina / YouTube

Бывший знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и журналист Ровшан Аскеров, ранее объявленный в розыск МВД России, раскрыл подробности отъезда из страны. В интервью журналистке Юлии Латыниной, опубликованном на ее YouTube-канале, он назвал эмиграцию из России бегством.

По словам Аскерова, он давно задумывался о том, чтобы покинуть страну. Триггером к эмиграции, как отметил он, послужил запрет в России принадлежащих Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) социальных сетей, блокировка отдельных СМИ, в частности телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и издания «Медузы» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), а также введение закона о фейках в отношении Вооруженных сил России.

Журналист заявил, что улетел из России 6 марта 2022 года. «Когда было объявлено, что "Аэрофлот" прекращает рейсы зарубежные, мне стало понятно, что нужно успеть на этот последний самолет и покинуть страну», — рассказал Аскеров.

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Знаток подчеркнул, что «схватил первый попавшийся чемодан» и не успел взять с собой все необходимые для отъезда вещи. «Мне было не до размышлений. По сути, это было бегство, да», — рассудил он.

11 мая стало известно, что МВД России объявило Аскерова в розыск по уголовной статье. Журналист, комментируя эту новость, отметил, что решение ведомства не стало для него неожиданностью. Он также высказался о вероятной экстрадиции в Россию.

Перед этим сообщалось, что Следственный комитет России возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма. В ведомстве отметили, что поводом послужил пост знатока в соцсети, в котором он опубликовал заведомо ложные сведения, порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова.

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Маргарита Щигарева
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