Телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала журналистов за статьи о ее пребывании в Болгарии

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева раскритиковала журналистов за статьи о себе и своем пребывании в Болгарии. Соответствующий пост появился в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Новости о себе: "Гузеева тайно улетела в Болгарию", "Гузееву застукали в супермаркете Болгарии". Я что, Бэтмен или Человек-паук, чтобы тайно? А как меня застукали в магазине?» — возмутилась телеведущая. Она также назвала авторов таких заметок дебилами, у которых нет «ни ума, ни фантазии».

Ранее СМИ сообщили о том, что Гузеева покинула Россию и уехала в Болгарию, где у нее есть недвижимость. После этого телеведущая заявила, что отправилась в эту страну для лечения последствий перенесенного коронавируса.

О том, что Гузееву госпитализировали в больницу в Москве, стало известно в сентябре 2021 года. Она провела в медучреждении почти месяц и после выписки рассказала, что по-прежнему ощущает недомогание. В ноябре телеведущая вернулась на съемки «Давай поженимся!» и призналась, что из-за коронавируса у нее возникли проблемы с памятью. Она также назвала свое лечение от ковида кошмаром.

