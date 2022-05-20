В России призвали признать НАТО преступной организацией

Сенатор Климов предложил как можно скорее признать НАТО преступной организацией

Россия никогда не могла бы стать членом НАТО, так как эта организация всегда хотела уничтожить Россию, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он призвал признать Североатлантический альянс преступной организацией.

Почему НАТО сохранили

По словам сенатора, несмотря на заявления американских политиков, Запад никогда бы не допустил вступления Москвы в военный блок. Он отметил, что НАТО появилась в 1949 году в США для защиты от возможной советской агрессии. В противовес государства Восточного блока создали Организацию Варшавского договора. Она была ликвидирована после распада СССР при участии России. Североатлантический альянс же продолжил свою работу, напомнил Климов.

Американцы НАТО сохранили, чтобы эту организацию переориентировать или как-то видоизменить. Планы расширения НАТО на восток были созданы в 90-е годы, и ни о каком приглашении России в НАТО речи не было Андрей Климов сенатор

«Политика открытых дверей, когда в НАТО стали всех подряд приглашать, была сформирована в начале нулевых. До этого в НАТО никаких историй, когда кто-то кого-то куда-то засылает, не было. А в 2004 году в результате так называемой политики открытых дверей НАТО фактически уболтала туда ввести те государства, которые находятся на нашей границе, — бывшие постсоветские государства Латвию, Эстонию, Литву, а заодно и бывших наших союзников по Варшавскому договору — Польшу, Болгарию и так далее. И тогда НАТО окончательно проявила себя как организация, которая отбрасывает Россию и пытается ее ликвидировать», — сказал он.

Членство России в НАТО

После распада СССР между Москвой и НАТО были установлены отношения, а в 1998 году было учреждено диппредставительство России при организации. Стороны проводили совместные учения, миротворческие операции и заключали соглашения о сотрудничестве.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что в 1990-е и 2000-е годы поднимался вопрос о членстве страны в военном блоке. В 2017 российский лидер рассказал, что обсуждал с 42-м президентом США Биллом Клинтоном рассмотрение возможности вступления России в альянс и тот был «не против». В феврале 2022 года Путин заявил, что реакция была «сдержанной». Бывший американский лидер, в свою очередь, рассказал, что сам предлагал президентам Борису Ельцину и Владимиру Путину принять Россию в НАТО.

Сенатор Андрей Климов настаивает, что вопрос о членстве России в НАТО поднимается еще с советских времен.

«Об этом говорил даже Иосиф Сталин. Как только НАТО появилась, мы сразу сказали, что, если эта организация [нужна] для того, чтобы мир на Земле был, мы готовы в нее вступить. Чтобы доказать агрессивность организации по отношению к нам, нужно такого рода вопросы задавать: если вы говорите, что эта организация не против нас, чего же вы нас не хотите туда принять? Ответа нет. И этот вопрос задавался на протяжении всех лет с 1949 года периодически различными нашими руководителями», — сказал он.

Эти разговоры нужны были для того, чтобы на практике убедиться, что эта структура на протяжении десятилетий не меняет своей главной задачи. Главная задача — это как минимум сдерживание нашего отечества, а как максимум — его ликвидация с политической карты Андрей Климов сенатор

Будущее НАТО

По словам сенатора, союзники России должны дипломатически объединиться с Москвой против НАТО.

Моя позиция такая — здоровая часть прогрессивного человечества должна как можно скорее признать НАТО преступной организацией и добиваться ее роспуска как одного из главных источников военной угрозы всему человечеству. Это, кстати, хорошо понимают в Пекине, в Дели, в Африке, в Латинской Америке. Даже в самой организации НАТО это хорошо понимают Андрей Климов сенатор

Расширение Североатлантического альянса

Российские власти неоднократно заявляли, что после распада СССР НАТО обещала Москве не расширяться на восток. В качестве подтверждения ссылаются на архивный документ со встречи внешнеполитического руководства США, Германии, Франции и Великобритании в Бонне в марте 1991 года. Тогда обсуждались вопросы безопасности Восточной Европы и, в частности, возможное членство Польши и Венгрии в НАТО. Представители МИД Германии и США Юрген Хробог и Раймонд Зетц дали понять, что расширения НАТО на восток быть не должно, поэтому Польше и другим восточноевропейским государствам членство в альянсе предлагать не нужно.

По словам Климова, отказ НАТО остановить расширение НАТО в том числе спровоцировал начало российской военной спецоперации на Украине.

«В середине декабря Кремль сделал очень деликатное предложение, как выйти из существующего ступора. Кремль предложил не разрушать их членство, а всего-навсего отвести военную инфраструктуру НАТО до границ, в которых она находилась до 1997 года. При этом о закрытии НАТО как политической организации речи не шло. А в ответ попытка руками украинцев атаковать Россию в двух направлениях — с Донбасса и с Крымского полуострова», — сказал он.

После начала спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия, которые долгие годы сохраняли нейтральный статус, подали заявки на членство в НАТО. Если они станут членами альянса, сухопутная граница военного блока и России увеличится в два раза — с 1215 до 2600 километров. По мнению Андрея Климова, решение о присоединении стран Северной Европы к блоку не связано с началом специальной военной операции.

«Теперь увеличивается не граница, а точки соприкосновения. У них не хватает мощности противостоять нам, это все от бессилия делается. Они хотят сделать Балтийское море полностью пронатовским, и второе — они хотят сделать Швецию и Финляндию плацдармом для расширения военной инфраструктуры на Арктику. Но если вы думаете, что это начали делать с февраля 2022 года, вы сильно ошибаетесь. Попытки к этому прийти начались в 2004-2005 годах», — заключил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия в 1990-х годах сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО.