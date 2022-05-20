В США заявили о нежелании Байдена обсуждать с Эрдоганом возражения по НАТО

Салливан заявил, что Байден не планирует обсуждать с Эрдоганом возражения Турции по НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидер страны Джо Байден не планирует обсуждать со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом озабоченности Анкары по поводу расширения НАТО. Его слова передает РИА Новости.

На данный момент таких планов нет Джейк Салливан советник президента США по национальной безопасности

Расширение на северо-восток

18 мая представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Ратификация договора о вступлении может занять вплоть до года, заявили финские и шведские дипломаты. Заявки были переданы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу послами двух стран.

При этом проблемы могут возникнуть из-за нежелания Турции одобрить членство стран в альянсе.

Позиция Турции

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и попросил руководсто этих стран не обижаться на него. Он объяснил решение тем, что Анкара не согласна принять в альянс те государства, которые ввели против нее ограничения.

Мы не можем сказать «да». Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Его позицию подтвердил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Дипломат обвинил Осло и Стокгольм в укрывании у себя боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают экстремистской. По словам министра, именно по этой причине большинство граждан Турции выступают против членства Финляндии и Швеции и НАТО.

Несмотря на такие заявления со стороны турецких властей, финская сторона продолжает настаивать, что возможности решить проблему с членством в НАТО по-прежнему есть. Президент страны Саули Ниинисте выразил надежду, что разногласия получится уладить «с помощью конструктивных переговоров».

Заявления со стороны Турции очень быстро менялись и ужесточались в последние дни, но я уверен, что мы разрешим ситуацию с помощью конструктивных переговоров Саули Ниинисте президент Финляндии

Турецкие условия

Власти Турции не раз озвучивали свои условия, одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Так, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия должны «устранить опасения» Анкары в вопросах безопасности.

19 мая стало известно, что турецкая сторона подготовила целое «скандинавское досье» с условиями одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО для дипломатов из этих стран, прибывающих в Анкару с визитом 23 мая.

В досье содержится пять ключевых требований Анкары, связанных с закрытием ряда организаций, которые Турция считает террористическими. Речь идет об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации ФЕТО, прекращение поддержки этих организаций, признание террористическими Сирийских сил национальной самообороны (СНС). В целом, Турция потребует от Финляндии и Швеции закрыть все организации, которые считает террористическими.

Они [дипломаты] будут вынуждены принять во внимание наши требования. Возможно, им придется несколько раз посетить Турцию Седат Онал заместитель министра иностранных дел Турции

Помимо этого, агентство Bloomberg сообщало, что в числе требований Турции также числятся намерение вернуть членство в программе поставок новейших истребителей F-35 и снятие с нее санкции США за покупку российских систем ПВО С-400.