Теннисист Хачанов оценил санкции против россиян фразой «большинство не за нас»

Теннисист Карен Хачанов оценил санкции против россиян фразой «большинство не за нас»

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о санкциях против отечественных спортсменов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Хачанов оценил отстранение россиян от Уимблдона фразой «большинство не за нас». Он заявил, что теннис — индивидуальный вид спорта, где каждый думает о своих победах и заработках. Спортсмен посчитал, что иностранцы выступили не за россиян, а против дискриминационного решения организаторов турнира.

Российские теннисисты допущены до соревнований под эгидой Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.

При этом россиян исключили из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг в 2022 году. Кроме того, организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России.