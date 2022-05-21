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Хави высказался о возможном трансфере Левандовски

Тренер «Барселоны» Хави заявил, что переговоры по трансферу Роберта Левандовски идут

Фото: FABIAN BIMMER / Reuters

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о возможном трансфере нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Слова специалиста приводит Marca.

Хави подтвердил, что сине-гранатовые начали переговоры по переходу польского форварда. «Левандовски — один из вариантов усиления», — добавил тренер каталонцев. «Переговоры идут, но у Роберта еще год по контракту. Поэтому это будет непросто», — подытожил Хави.

15 мая Левандовски прокомментировал свое будущее. Польский нападающий подчеркнул, что уже уведомил руководство «Баварии», что не планирует продлевать контракт с клубом.

Sky Sports сообщал, что сине-гранатовые были готовы заплатить 35 миллионов евро за трансфер форварда. Левандовски начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.

Николай Костюков
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