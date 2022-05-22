Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
82:73
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|Финал
Арсенал
2:1
Перерыв
live
Эвертон
Англия - Премьер-лига|38-й тур
Ливерпуль
1:1
1-й тайм
live
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|38-й тур
Манчестер Сити
0:1
1-й тайм
live
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|38-й тур
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Испания - Примера|38-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Сегодня
20:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 3-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
22:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 3-й матч
Спорт

Стало известно о предложении для Дзюбы из США

Комментатор Орлов заявил, что футболист Артем Дзюба может продолжить свою карьеру в MLS

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский нападающий Артем Дзюба может продолжить свою карьеру в Главной лиге футбола (MLS). Об этом стало известно комментатору Геннадию Орлову, чьи слова цитирует «Спорт-Экспресс».

«Я слышал, что у Дзюбы есть хорошее предложение от клуба MLS. Из Штатов. Чем черт не шутит? Посмотрим», — заявил Орлов. Он подчеркнул, что руководство американского клуба предлагает футболисту хорошие условия, что поможет Дзюбе вновь оказаться в центре внимания.

Ранее 22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. О дальнейших планах 33-летний игрок не сообщил.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей и сделал пять результативных передач в 28 матчах.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Британии сообщили о подготовке Украины к наступлению со стороны Белоруссии
В Китае заявили о подорванном доверии к США после блокировки активов России
Зеленский присвоил польскому городу звание «спасителя»
Названа самая выгодная валюта для инвестиций
В Польше предложили Норвегии поделиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Вирусолог сравнил оспу обезьян с коронавирусом
Военно-транспортная авиация США начала завозить в страну детское питание
Вирусолог оценил возможность использования вируса оспы обезьян как биооружия
Названы 13 неочевидных укрепляющих зубы продуктов
Полковника элитных войск Ирана застрелили в собственном автомобиле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.