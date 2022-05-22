Стало известно о предложении для Дзюбы из США

Комментатор Орлов заявил, что футболист Артем Дзюба может продолжить свою карьеру в MLS

Российский нападающий Артем Дзюба может продолжить свою карьеру в Главной лиге футбола (MLS). Об этом стало известно комментатору Геннадию Орлову, чьи слова цитирует «Спорт-Экспресс».

«Я слышал, что у Дзюбы есть хорошее предложение от клуба MLS. Из Штатов. Чем черт не шутит? Посмотрим», — заявил Орлов. Он подчеркнул, что руководство американского клуба предлагает футболисту хорошие условия, что поможет Дзюбе вновь оказаться в центре внимания.

Ранее 22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. О дальнейших планах 33-летний игрок не сообщил.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей и сделал пять результативных передач в 28 матчах.

