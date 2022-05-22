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Генпрокуратура раскрыла долю связанных со взяточничеством преступлений

ГП РФ сообщила, что с января по март зафиксировано 12 тысяч коррупционных преступлений

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Генпрокуратура России (ГП РФ) раскрыла долю преступлений коррупционной направленности, связанных со взяточничеством. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в период с января по март 2022 года было зафиксировано 12 тысяч преступлений коррупционной направленности, что на 0,3 процента больше, чем в предыдущем году. Из них более половины связаны со взяточничеством.

Всего в первом квартале этого года зарегистрировано более 39,2 тысяч преступлений экономической направленности. Это на 3,2 процента меньше, чем в прошлом году. Материальный ущерб по ним на этапе предварительного расследования оценен в 77,8 миллиарда рублей.

Ранее судебный департамент при Верховном суде России сообщил, что суды в 2021 году вынесли приговоры 8721 человеку за дачу и получение взятки или коммерческий подкуп, что на четверть больше, чем в 2020 году.

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Марина Совина
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