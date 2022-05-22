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Чимаев бросил вызов бойцу UFC

Хамзат Чимаев бросил вызов бойцу UFC Леону Эдвардсу

Фото: David Yeazell / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев вызвал на поединок Леона Эдвардса. Уроженец Чечни обратился к англичанину в Twitter.

«Давай драться», — написал Чимаев Эдвардсу. Это случилось на фоне слухов о том, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может организовать поединок за титул временного чемпиона в полусреднем весе из-за нежелания действующего обладателя пояса Камару Усмана защищать его в 2022-м. Эдвардс — соперник Усмана в следующем поединке.

Ранее Усман высказал мнение о ситуации в дивизионе. Он заявил, что Чимаеву и другим бойцам, которые нацелились на его пояс, необходимо одолеть претендента Колби Ковингтона.

Чимаев одержал пять побед в рамках UFC. В последнем поединке он оказался сильнее Гилберта Бернса.

Чимаев и Эдвардс должны были подраться в январе 2021-го. Однако тогда поединок был отменен.

Николай Костюков
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