В ДНР сообщили о гибели военных ВСУ при попытке подрыва складов на «Азовстали»

Пушилин сообщил о гибели военных ВСУ при попытке взорвать склады с оружием на «Азовстали»

Шесть украинских военных погибли на «Азовстали» в Мариуполе, пытаясь взорвать склады с боеприпасами после того как большая часть бойцов покинула завод и сложила оружие. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он пояснил, что после того как с территории завода вышла основная часть солдат, кто-то отдал команду взорвать арсеналы.

Это было сделано наспех, команда была отдана очень криво. В итоге шесть человек погибли сразу, еще четверо получили достаточно серьезные ранения. Для чего это? Вообще непонятно Денис Пушилин глава ДНР

Также Пушилин не исключил, что на заводе все еще могут оставаться украинские военнослужащие. По его словам, там оставалось достаточное количество продуктов питания, воды и боекомплектов. «Проводится тщательная проверка каждого помещения, каждого закоулка, поэтому даже если кто-то остался, он будет выявлен», — заключил он.

Иностранцы в рядах ВСУ

20 мая сдавшийся в плен исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский подтвердил присутствие иностранцев на заводе «Азовсталь». При этом он не ответил утвердительно на вопрос о наличии высокопоставленных иностранных лиц, заявив, что не располагает такой информацией.

Позднее Пушилин также рассказал, что, по предварительной информации, среди взятых в плен с завода «Азовсталь» есть иностранцы. При этом, подчеркнул он, «чтобы не быть голословным, после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично».

«Азовсталь» под контролем России

20 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его данным, подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. В общей сложности с 16 мая в результате операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ.

До этого командир полка украинских вооруженных сил «Азов» Денис Прокопенко (Редис) вышел с территории завода и сдался в плен. По его словам, высшее военное руководство Украины отдало приказ о прекращении обороны Мариуполя. Представитель Минобороны рассказал, что российским военным пришлось вывезти сдавшегося в плен командира полка «Азов» с «Азовстали» на броневике, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на освобождение территории завода «Азовсталь», заявив, что украинские бойцы, сдавшиеся российским военным, имеют полное право «выйти и сберечь свою жизнь».