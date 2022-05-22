Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названа необычная траектория для полета ракеты «Сармат»

Командующий РВСН Каракаев заявил о способности ракеты «Сармат» летать через Южный полюс

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» способна летать через Северный и Южный полюсы, а также по другим траекториям. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

Генерал-полковник объяснил преимущество полета через Южный полюс тем, что эта траектория является необычной и не защищена системами противоракетной обороны. Однако вывести ракету в космическое пространство можно и с других траекторий, уточнил он.

По его словам, возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности нового ракетного комплекса. В ближайшие десятилетия вряд ли удастся создать средства для перехвата «Сармата», уверен Каракаев.

Ранее американское издание Defense News также указало, что «Сармат» способен достичь территории Соединенных Штатов через Южный полюс, тогда как основные возможности системы противоракетной обороны (ПРО) страны рассчитаны на удар через Северный. Кроме того, в публикации указывается, что эта система не способна отразить массированный ракетно-ядерный удар.

19 мая глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что одна ракета «Сармат» может уничтожить половину берега континента, который Россия посчитает враждебным. Ранее он утверждал, что «Роскосмос» произведет 46 стратегических ракетных комплексов «Сармат».

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» заменит советские ракеты Р-36М2 «Воевода». Новая ракета может нести планирующие гиперзвуковые блоки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Бывший посол США признал обман Украины американскими дипломатами
Командующий РВСН объяснил название ракеты «Сармат»
Во Франции признали отсутствие альтернатив поставкам российского газа для Европы
Разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 возобновили
Президент Польши приехал в Киев выступить в Верховной Раде
Известная артистка обнаружила слияние города и деревни в Москве
Названа необычная траектория для полета ракеты «Сармат»
В США обвинили Турцию в нарушении трансатлантического единства по России
Вирусолог оценил необходимость создания в России вакцины от оспы обезьян
В МИД рассказали о попытках вербовки дипломатов западными спецслужбами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.