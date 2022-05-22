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Теннисистка-чемпионка назвала главную проблему для Медведева на «Ролан Гарросе»

Елена Веснина назвала главной проблемой для Медведева на «Ролан Гарросе» недавнюю травму

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Олимпийская чемпионка 2016 года по теннису Елена Веснина назвала главную проблему для россиянина Даниила Медведева на «Ролан Гарросе». Ее слова приводит РБК.

Спортсменка посчитала, что Медведеву может помешать его недавняя травма. «Даниилу было необходимо поражение на турнире ATP, чтобы понять состояние, в котором он сейчас находится. Его выступление зависит от физического состояния, в котором он будет», — заявила она. Веснина добавила, что Медведев может дойти до четвертьфинала «Ролан Гарроса», если будет в оптимальной форме.

В начале апреля Медведев перенес операцию по удалению грыжи. Спортсмен пропустил несколько недель тренировок и вернулся на корт 17 мая на турнире категории ATP-250 в Женеве, где в первом матче потерпел поражение от французского теннисиста Ришара Гаске.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже. Медведев в первом круге турнира сыграет с аргентинцем Факундо Баньисом.

Анастасия Борисова
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