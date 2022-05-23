Заявление Байдена о защите Тайваня от Китая оценили словами «ляпнул, не подумав»

Экс-посол Панов заявил, что Байден «ляпнул, не подумав» про защиту Тайваня от Китая

Президент США Джо Байден «ляпнул, не подумав», когда заявил о готовности защищать Тайвань от Китая. Так заявление американского лидера оценил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН и экс-посол России в Японии, Южной Корее и Норвегии Александр Панов в беседе с «Лентой.ру».

Он предположил, что Байдену сейчас придется «отыгрываться» за сделанное заявление.

При этом бывший дипломат отметил, что Япония, являющаяся одним из ключевых союзников США в регионе, может внести в свою конституцию поправку, которая бы узаконила вооруженные силы страны и их использование в боевых действиях союзников. Сейчас, в соответствии со статьей 9 основного закона, Япония не может иметь вооруженные силы, а действия ее Сил самообороны официально ограничены защитой собственной территории. «При включении этого положения Япония будет иметь право участвовать не только в материальном обеспечении [боевых действий, которые ведут США] но и своими ВС. Такое изменение в конституцию может быть внесено», — сказал Панов.

Ранее Байден заявил, что США в случае военного вторжения со стороны Китая помогут Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустят изменения статуса-кво в одностороннем порядке. МИД КНР в ответ выразил протест Соединенным Штатам, а официальный представитель ведомства призвал Вашингтон перестать недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Позднее в Белом доме пояснили, что слова американского лидера не меняют тот факт, что Вашингтон по-прежнему привержен политике «одного Китая». При этом поддержка США будет заключаться в предоставлении Тайваню военных средств для защиты.