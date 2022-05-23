В России оценили роль Италии в мирном урегулировании конфликта на Украине

Сенатор Цеков счел план Италии по урегулированию на Украине коллективной идеей Запада

Предложенный Италией план по мирному урегулированию конфликта на Украине является коллективной идеей Запада. Роль Рима в возможных переговорах сторон в беседе с «Лентой.ру» оценил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Роль Италии

Италия может сыграть определенную роль в качестве посредника для Москвы и Киева как одна из больших стран Евросоюза, страна, которая имеет давние отношения с Россией, считает сенатор.

«Италии надо влиять прежде всего на Украину, чтобы Украина была готова к переговорам и заключению серьезного соглашения. Это с точки зрения прекращения военной спецоперации на Украине. А с точки зрения заключения соглашения о безопасности, надо повлиять прежде всего на Соединенные Штаты Америки, потому что именно они фактически не допустили разработки и заключения соглашения. Они не только способствовали возникновению той ситуации, которая складывается на Украине, не только способствовали проведению специальной военной операции, они не дают специальной военной операции быстро закончиться», — сказал он.

По его словам, инициатива исходила не только от Рима, но и других западных стран.

Евросоюз и НАТО — это фактически одна структура. Они распределили между собой роли, и роль Италии заключается в том, что они должны внести такие предложения. Я так понимаю, что это общая идея стран НАТО, а Италии просто дали возможность высказаться по этому поводу Сергей Цеков российский сенатор

Суть предложений

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия изучает план по мирному урегулированию ситуации на Украине, который недавно получила от Италии. Он отметил, что Москва пока не обсуждала предложения с Римом.

19 мая газета La Repubblica сообщила о разработанной итальянскими властями четырехэтапной стратегии. По данным издания, она включает прекращение огня, вступление Украины в Евросоюз и приобретение страной нейтрального статуса, заключение соглашений о «спорных территориях» и постепенное снятие санкций с России после вывода сил с территории Украины.

Цеков считает, что часть соглашений будет воплощена в жизнь, но с оговорками.

Когда мы говорим о гарантиях безопасности, они требуют, чтобы Россия ушла с территории Украины, а мы требуем, чтобы НАТО вообще свернуло свою деятельность и вернулось на те территории, на которых оно было до середины 1990-х годов. Они должны это учитывать, они же не должны подразумевать безопасность [только] для себя. Если они говорят о гарантиях безопасности, то это для всех Сергей Цеков российский сенатор

«Это будет реализовано. Другое дело, сегодня ли или через какое-то время. Но это будет реализовано не в том виде, в котором предполагает Италия. Некоторые вместо того, чтобы предлагать реальные вещи, с первого пункта предлагают чуть ли ни капитуляцию России, оставление всей территории Украины, чуть ли не согласие России со всем, что делают страны НАТО», — заключил сенатор.

Ранее бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони призвал Европу убедить Киев в необходимости принять условия Москвы.