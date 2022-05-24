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Суд захотел вернуть обратно сбежавшую от матери-лесбиянки восьмилетнюю дочь

Суд постановил вернуть матери-лесбиянке восьмилетнюю дочь, которая предпочла жить с отцом

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Дзержинский суд Санкт-Петербурга постановил вернуть восьмилетнюю россиянку ее матери-лесбиянке, которая состоит в отношениях с девушкой в Австралии. На данный момент девочка находится в России с отцом, сообщает 47news.

Россиянин во время проживания в Австралии развелся с супругой после того, как она привела домой свою девушку. Затем девочка, которая периодически оставалась с матерью, начала жаловаться отцу, что ее вовлекали в сексуальные игры и заставляли смотреть ТВ-шоу с трансгендерными людьми и геями.

После этого мужчина вместе с дочерью уехали в Россию. Мать девочки подала иск в суд Австралии, который постановил, что ребенка нужно вернуть обратно. В ответ отец подал иск в российский суд об ограничении родительских прав бывшей супруги, которая в свою очередь наняла в России адвокатов, подавших иск со ссылкой на Гаагскую Конвенцию о похищении детей.

В процессе судебных заседаний девочка заявила, что хочет остаться с папой, что подтвердили экспертизы российского и австралийского психологов. Однако судья решила, что восьмилетняя россиянка должна вернуться к матери.

«Решение суда — это кошмар для меня и моей дочки. У нее паника, она не хочет в Австралию. То, что с ней происходило — ужасно. Никакие наши свидетельства в суде не принимали. Ну как так можно? (...) Мы же граждане России. Я просто хочу дочку спасти, чтобы с ней никогда не случились такие вещи, какие были в Австралии. Там ее никто не будет спасать», — приводит издание слова отца ребенка.

По словам адвоката девочки Геннадия Алексеева, решение о возврате ребенка в Австралию обжалуют в городском суде Петербурга.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия считает недопустимым навязывание ей ЛГБТ-повестки и других чуждых ценностей. По ее словам, Москва всегда будет занимать четкую национально-ориентированную позицию и придерживаться традиционных ценностей.

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Никита Абрамов
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