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Ведущий Соловьев снова жестко раскритиковал российского губернатора

Ведущий Соловьев в эфире снова раскритиковал губернатора Свердловской области Куйвашева
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев вновь жестко раскритиковал главу Свердловской области Евгения Куйвашева, с которым ранее публично поспорил. Соответствующие высказывания прозвучали в эфире программы «Полный контакт» на канале «Соловьев Live» (выпуск доступен на Rutube).

Журналист заявил, что до сих пор так и не слышал от российского губернатора ни одного заявления, позволяющего сделать вывод о том, патриот ли он и поддерживает ли спецоперацию на Украине.

«Или он боится оказаться в санкционных списках? (...) Вы что, считаете, что, если его рекомендовал президент, он теперь вне зоны критики? Он в домике что ли? Нет! Никакого домика нет!» — заявил Соловьев, комментируя обращения и вопросы зрителей программы.

Кроме того, он указал на местных «подонков, которых выворачивает наизнанку от буквы Z», и многочисленных «сепаратистов», населяющих регион, а также подчеркнул, что экспозиция Ельцин Центра, открытого в Екатеринбурге, лишь постоянно «репродуцирует эту мерзотную либероту» и «искажает историю страны».

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13 мая стало известно о том, что депутаты заксобрания Свердловской области обратились к главе ВГТРК Олегу Добродееву с просьбой оценить действия Соловьева. «Парламентарии полагают, что высказывания телеведущего бросают тень на регион, а неуместная полемика, которую журналист ведет с уральцами, приводит только к разобщению общества», — говорилось в их жалобе.

Спор между ведущим и свердловскими властями разразился в конце апреля. В эфире «Соловьев LIVE» во время разговора с уральским полпредом Владимиром Якушевым Соловьев заявил, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты» и «породил многих подонков, скрывающихся за границей».

Куйвашев впоследствии призвал журналиста «следить за языком» и допустил, что многие жители города захотят встретиться с ним, чтобы ответить на необоснованные обвинения. После этого Соловьев окрестил Куйвашева губернатором в законе и губернатором на понтах.

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Варвара Кошечкина
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