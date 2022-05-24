Госдеп США обвинил КНР в искажении позиции США по Тайваню

Представитель Госдепа Прайс обвинил КНР в искажении позиции США по Тайваню

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс обвинил власти КНР в попытке исказить позицию Соединенных Штатов по Тайваню. Его слова приводит ТАСС.

«Китайская сторона, КНР, часто пытается представить нашу политику в ложном свете на своих брифингах и в заявлениях должностных лиц КНР высокого ранга», — сказал Прайс. В то же время глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что так называемая политика стратегической двусмысленности Вашингтона в отношении Тайваня остается в силе. Она заключается в том, что США помогает выстраивать оборону Тайваня, но при этом не обещает явным образом прийти на помощь острову.

«Мы сохраняем приверженность поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе, обеспечению того, чтобы не было одностороннего изменения статус-кво», — заверил представитель Госдепа США.

Ранее Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что, в случае военного вторжения со стороны Китая, США помогут Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустят изменения статус-кво в одностороннем порядке. В ответ МИД КНР выразил США протест и потребовал от Вашингтона соблюдать принцип одного Китая и быть осторожным в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу.