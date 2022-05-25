Оценены потери Белоруссии от санкций

Из-за санкций в 2022 году Белоруссия недополучит $14 млрд экспортной выручки

Санкции и конфликт на Украине могут привести к снижению экспорта Белоруссии в 2022 году на 30 миллиардов долларов, до конца 2022 года страна рискует недополучить 14 миллиардов долларов экспортной выручки. Так потенциальные потери оценил заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков, его слова приводит БЕЛТА.

«Прямое влияние санкций затронуло порядка 20 процентов белорусской экономики и косвенно распространилось на всю оставшуюся ее часть», — прокомментировал он и добавил, что ВВП республики уже снизился на 2,1 процента.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что западные санкции подтолкнули Москву и Минск к интенсивному развитию. По его словам, в условиях экономических санкций Россия и Белоруссия не просто выстоят, а возродятся, как феникс из пепла.

Ранее стало известно, что если Белоруссия пропустит украинское зерно через свою территорию, чтобы оттуда оно попало на мировые рынки, США могут частично снять санкции с республики и позволить ей экспортировать калийные удобрения. В случае согласия белорусских властей зерно пойдет в литовский порт Клайпеда, откуда его доставят в нуждающиеся страны. Отмена ограничений на экспорт калийных удобрений может продлиться полгода. Если Минск согласится на такие условия, поставки по сути пойдут в обход России.