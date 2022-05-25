Лукашенко назвал причины стрельбы в техасской школе

Лукашенко направил соболезнования американцам в связи с массовым убийством в школе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования американскому народу в связи с массовым убийством в техасской школе. В своем послании белорусский лидер назвал причины, которые, по его мнению, привели к стрельбе. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии с большой болью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате безжалостной расправы в начальной школе города Ювалд в штате Техас.

«Подобные жуткие трагедии случаются в том числе из-за отсутствия надлежащего контроля за оборотом оружия в совокупности с бездумным распространением, особенно в социальных сетях, пропагандистских материалов об экстремизме, терроризме», — заявил Лукашенко.

По его мнению, деструктивный контент «создает эмоциональный прессинг для неокрепшей психики подрастающего поколения». «Сегодня всей мировой общественности необходимо объединить усилия для борьбы с этими вызовами, так как они не имеют государственных границ», — добавил Лукашенко.

По последним данным, в результате стрельбы в школе Ювалда погиб 21 человек: 18 детей и трое взрослых. Бойню устроил 18-летний Сальвадор Ромас. Знакомые стрелка рассказали, что его мать была наркоманкой, а сам он в детстве подвергался травле одноклассников из-за того, что заикался и шепелявил.

Президент США Джо Байден в связи с трагедией в Ювалде распорядился приспустить по всей стране флаги до 29 мая, а также призвал бросить вызов оружейному лобби. «Такого рода массовые расстрелы редко происходят где-либо еще в мире», — отметил Байден.