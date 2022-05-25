Новый контракт ПСЖ с Мбаппе сочли абсолютным злом

Глава чемпионата Италии Де Сьерво счел новый контракт Мбаппе с ПСЖ абсолютным злом

Генеральный директор чемпионата Италии по футболу Луиджи Де Сьерво оценил новый контракт французского нападающего Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен». Его слова передает AS.

«То, что произошло в Париже с новым контрактом Мбаппе, — абсолютное зло. Мы должны быть внимательны к такого рода вещам», — счел он. Глава Серии А отметил, что пока в футболе есть клубы, продолжающие платить такие огромные суммы, система будет оставаться неустойчивой.

Ранее ESPN сообщил, что зарплата Мбаппе по новому контракту составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов. Кроме того, бонусные выплаты могут достигнуть 300 миллионов евро.

21 мая стало известно, что Мбаппе отказался от трансфера в мадридский «Реал» и продолжит карьеру во французской команде. Новый контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 160 миллионов евро. Он является самым дорогим футболистом в мире.