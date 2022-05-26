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В МИД призвали Швецию и Финляндию готовиться «ходить строем»

Глава департамента МИД Кобринец призвал Швецию и Финляндию готовиться «ходить строем»
Николай Кобринец

Николай Кобринец. Фото: Globallookpress.com

После заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии нужно готовиться «ходить строем». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

Дипломат отметил, что, приняв решение о вступлении в НАТО, эти две североевропейские страны попрощались со своим суверенитетом. «Заявка Финляндии и Швеции на присоединение к альянсу — это расписка в вассальной зависимости от США», — подчеркнул он.

Кобринец призвал «прифронтовые государства» обратить внимание на то, что они первыми станут жертвами в случае жесткой конфронтации НАТО с Россией. По его словам, США безразлично, какие политико-военные и экономические издержки эти страны могут понести при подобном сценарии.

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23 мая 2022

Ранее секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия воспримет расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции Россия в качестве угрозы и будет обязана отреагировать. По его словам, руководство США не интересует воля других народов, хотя многие граждане этих стран понимают, на какую «авантюру их толкают».

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Позже стало известно, что две североевропейские страны также примут участие в саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

Валентина Шварцман
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