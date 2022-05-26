Модель ЦРУ предсказала неожиданный разворот в отношениях США и Китая

Politico: американо-китайские отношения ожидает оттепель

В американо-китайских отношениях вскоре ожидается оттепель. Такой неожиданный разворот был предсказан журналистами издания Politico на основании используемой Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) модели прогнозирования.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена снижает потребительские тарифы, а Пекин, очевидно, приветствует этот шаг. Журналисты также заявляют, что министр финансов США Джанет Йеллен делает большие шаги навстречу этим переменам, а премьер-министр Китая Ли Кэцян также становится ключевым игроком, в то время как Байден и председатель КНР Си Цзиньпин будто бы остаются в стороне.

Для своего исследования издание Politico привлекло американскую и китайскую команды экспертов. Команды использовали модель прогнозирования, позволяющую оценивать соотношение сил между лицами, принимающими решения. Она рассматривает четыре характеристики: влияние лиц, принимающих решения, их позиции по вопросу, их гибкость в переговорах и сосредоточенность на проблеме. Обе команды перечислили тех, кто в Вашингтоне и Пекине участвует в принятии ключевых решений в области двусторонних отношений. Затем они оценивали каждого игрока по шкале от нуля до 100. Исследование опиралось на теорию игр, в которой стороны ведут борьбу за реализацию своих интересов.

В Вашингтоне команда собрала две дюжины влиятельных игроков. Для Китая, где процесс принятия политических решений окутан тайной, эта задача оказалась сложнее. Так, команда США решила, что глава администрации Белого дома Рон Клейн обладает примерно половиной влияния Байдена. Китайская сторона пришла к выводу, что вице-премьер Лю Хэ, экономический посланник Си Цзиньпина в США, имеет около трети влияния председателя КНР.

К концу игры членов американской команды попросили составить список возможных действий США в отношении Китая, самым легким из которых было немедленное снятие всех тарифов, а самым жестким — немедленное введение нового раунда санкций. В итоге выяснилось, что в США все большее влияние в вопросе получала министр финансов. С китайской стороны наиболее влиятельными также оказались самые гибкие чиновники — премьер и вице-премьер. Модель спрогнозировала, что обе стороны в скором времени пойдут на переговоры.

Ранее в мае Байден заявил, что в случае военного вторжения со стороны Китая США помогут Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустят изменения статус-кво в одностороннем порядке. В ответ МИД КНР выразил США протест.