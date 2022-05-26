В Польше объяснили нежелание Германии «успеха» Украины

Польский профессор Сорока: ФРГ не заинтересована в «успехе» Украины из-за связей с Россией

Профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока в беседе с порталом Niezalezna.pl заявил, что Германия не заинтересована в «успехе» Украины, поскольку стремится к тесным связам с Россией.

По мнению профессора, Берлин не желает оказывать серьезную помощь Киеву, потому что там «не хотят, чтобы Россия проиграла». Сорока объяснил это экономическими интересами ФРГ. При этом он заметил, что такое поведение Германии имеет огромные последствия для функционирования НАТО, так как оно может создать очень серьезные разногласия, ослабляющие сплоченность альянса.

Кроме того, полагает Сорока, еще с 1970-х годов Германия делала ставку на близкие отношения с СССР, чтобы «совместно править» Европой. «Несмотря на то что во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз состоял в Варшавском договоре, между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. И сегодня это не изменилось», — заключил польский профессор.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил власти ФРГ в том, что они замедляют процесс одобрения поставок вооружений Киеву. До этого Мельник обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелого вооружения.

12 мая стало известно, что Германия задерживает передачу Украине самоходных установок Gepard. Министр обороны ФРГ не сообщила украинскому правительству, что оно должно самостоятельно заказать технику у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Позднее издание Bild сообщило, что правительство ФРГ заблокировало военные поставки БМП на Украину, отказавшись отправить Киеву до 100 боевых машин пехоты (БМП) Marder.