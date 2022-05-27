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Бивол оценил шансы на переход в ММА

Российский боксер Бивол заявил, что у него нет опыта или навыков для выступлений в ММА

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боксер Дмитрий Бивол оценил шансы на переход в смешанные единоборства (ММА). Его слова передает The Sun.

«Не думаю, что у меня есть должный опыт или навыки, чтобы выступать в ММА, поскольку я боксер», — заявил спортсмен. Он добавил, что уважает главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта за его вклад в ММА.

Ранее Бивол раскрыл планы на будущее. «В приоритете для меня — завоевание следующих титулов, есть мечта быть абсолютным чемпионом мира», — поделился спортсмен. Он рассказал, что будет работать над техникой, чтобы исправить ошибки, допускаемые в боях. Бивол сообщил, что временно приостановил тренировки и ждет решения мексиканца Сауля Альвареса по реваншу.

Поединок Бивола и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) в ночь на 8 мая. Российский спортсмен победил единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. После этого Альварес заявил о желании провести реванш. Бивол ответил согласием.

Для 31-летнего Бивола эта победа стала 20-й в карьере. Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге.

Дарья Коршунова
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