Оставшийся работать в России проект «Макдоналдса» сменит название

Фонд «Дом Роналда Макдоналда» сменит название после ухода «Макдоналдса» из России

После ухода «Макдоналдса» из России один из проектов компании — благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» — проведет ребрендинг и сменит название. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель фонда Екатерина Мыслицкая.

Пока мы не знаем, какое новое имя будет у фонда. Будет обсуждаться, как было бы логичнее переименовать фонд. Мы не можем предыдущую торговую марку использовать на 100 процентов. Но что-то на основе нее будет сделано Екатерина Мыслицкая

По ее словам, ребрендинг фонда произойдет через несколько месяцев. Помимо названия, фонд изменит логотип и лишится своего узнаваемого символа — знаменитого клоуна Роналда Макдоналда. При этом миссия фонда останется прежней, подчеркнула Мыслицкая.

Она рассказала, что «Дом Роналда Макдоналда» продолжает свою работу и собирает средства для помощи детям с тяжелыми заболеваниями, основные проекты реализуются в полном объеме, среди них — бесплатная семейная гостиница «Дом Роналда Макдоналда» в Казани и «Семейные комнаты» при детских больницах в семи российских городах.

Сейчас компания занимается разработкой новых проектов — их планируется представить, когда благотворительный фонд проведет ребрендинг. Например, фонд собирается открыть «Семейные комнаты» в Великом Новгороде и в Калуге.

«Сам "Макдоналдс" же не уходит, он просто меняет имя. Новая компания будет преемником старой. Поэтому традиционно они продолжат поддержку фонда, — добавила собеседница Ленты.ру. — "Макдоналдс" — основной спонсор фонда. Основной, но не единственный».

Уход «Макдоналдса» из России

Из-за конфликта на Украине 14 марта сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» заявила о приостановке работы в России, в середине мая — объявила об окончательном уходе с рынка. Покупателем сети в России стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор — он развивал по франшизе 25 ресторанов сети. Теперь ему достались все 850 заведений.

В настоящее время рестораны сети в России, которые работают не по франшизе, закрыты. Возобновить работу под новым названием они должны 12 июня. В этот день откроется точка на Тверской улице в Москве около метро «Пушкинская» — она была первым рестораном сети, заработавшим в СССР. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в заведениях сохранится привычное меню.

Открыться сеть ресторанов быстрого питания может под названиями «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». При этом окончательного решения пока нет.