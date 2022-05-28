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Основные европейские страны уличили в пересмотре позиции по Украине

Newsweek: ФРГ, Италия и Франция начали пересматривать позицию по Украине в сторону мира

Фото: Pixabay

Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины. Об этом в статье для журнала Newsweek написал внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис.

Он уличил основные европейские страны в том, что раньше они вместе с США, Великобританией, Польшей и прибалтийскими государствами выступали за «стратегическое поражение» России. Теперь же они смотрят в сторону мира и более озабочены тем, как можно в кратчайшие сроки завершить конфликт.

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Помимо этого, обозреватель напомнил о словах бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который призвал Киев начать переговоры с Россией в ближайшие месяцы. Депетрис объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но по мере затягивания конфликта он не сможет не учитывать такой сценарий, при котором некоторые западные лидеры начнут менять свою позицию.

Украинский раскол

27 мая генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также рассказал «Ленте.ру», что между Великобританией и Францией наметились серьезные разногласия по поводу мирного урегулирования на Украине. Политолог объяснил, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает за политические договоренности и поиск компромиссов, а также поддерживает контакты с российским лидером Владимиром Путиным. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, призывает «воевать до победного конца».

В то же время Кортунов не исключил, что британский политик может поменять свою позицию по этому вопросу. По словам специалиста, Джонсон — оппортунист, и если возникнет перспектива урегулирования конфликта на Украине, он может попытаться представить себя как лидера мирного процесса. «Но сейчас дело идет к дальнейшему обострению, и он пытается возглавить движение, которое развивается в этом направлении», — резюмировал он.

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Также сообщалось о «расколе» в украинском вопросе между США и Европой. Пока Вашингтон называет Россию страной-изгоем, которая должна быть исключена из мировой экономики, в Европе предупреждают об опасностях такого подхода. Более того, ряд стран, в частности Венгрия, не заинтересованы в санкционных ограничениях и эмбарго в отношении российских энергоресурсов в ущерб своим собственным экономическим интересам. А те же Франция, Германия и Италия открыто констатируют, что Россия является «неизбежным соседом, которого нельзя изолировать навсегда».

Новый антироссийский альянс

27 мая стало известно, что британский премьер Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России. Представитель Лондона заявил о необходимости строительства «новой системы политических, экономических и военных альянсов». Она должна стать «альтернативой Евросоюзу (ЕС)» и объединить страны, недовольные позицией Брюсселя, а также к реакцией Германии на действия России.

По задумке Джонсона, в организацию, кроме Украины и Великобритании, войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и на более поздних этапах — Турция. Возглавить же это содружество должна Великобритания.

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Политолог Константин Калачев объяснил, что первоочередной целью союза станет максимальное повышение обороноспособности Украины. «Есть те, кто призывает Украину пойти на серьезные уступки, отказаться от собственных территорий в обмен на мир. Это логично вызывает большую тревогу у стран Балтии», — отметил эксперт. «Понятно и то, что Великобритания хочет играть большую роль, чем сейчас, а Джонсон хотел бы стать новым Черчиллем», — резюмировал он.

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Марина Совина
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