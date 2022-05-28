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В Госдуме объяснили отстранение сборной России по хоккею от чемпионата мира-2023

Депутат Свищев заявил, что чемпионат мира по хоккею без России становится малозначимым

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев объяснил отстранение сборной России по хоккею от чемпионата мира 2023 года. Его слова приводит ТАСС.

«По сути, таким решением страны убрали конкурентов. Без России чемпионат мира по хоккею по сути становится малозначимым турниром», — заявил Свищев. По его мнению, россияне претендуют на главные награды, поэтому без сборной и ее болельщиков турнир потерял всякую актуальность. Депутат подчеркнул, что Международной федерации хоккея (IIHF) необходимо будет восстанавливать справедливость, когда ситуация изменится.

Об отстранении сборных России и Белоруссии от чемпионата мира-2023 стало известно 27 мая. Об этом было объявлено на конгрессе IIHF. Также сообщалось, что турнир, который был перенесен из Санкт-Петербурга, пройдет в Финляндии и Латвии.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Спортсмены не смогли выступить на чемпионате мира-2022. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты в Омске и Новосибирске.

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Анастасия Борисова
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