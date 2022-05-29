В IIHF высказались об отправке сборной России по хоккею в первый дивизион

Вице-президент IIHF выступил против отправки сборной России по хоккею в первый дивизион

Вице-президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Петр Бржиза высказался относительно предложения отправить сборную России в первый дивизион чемпионата мира. Его слова привел Hokej.cz.

Бржиза исключил подобный вариант развития событий. «Сборная России должна выступать в элите. Если отправить ее в другой дивизион, это обесценит чемпионат. А нас начнут критиковать за дискриминацию», — заключил он.

28 мая глава IIHF выразил надежду, что сборные России и Белоруссии вернуться к международным соревнованиям. До этого организация продлила срок действия отстранения национальных команд. Россия и Белоруссия не смогут сыграть на ЧМ-2023.

Вариант отправки в первый дивизион ЧМ сборных России и Белоруссии обсуждался на конгрессе IIHF. Такой сценарий предусматривал увеличение количества участников турнира с десяти до 12.

28 февраля IIHF объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой.