Число задержанных из-за стычек во время финала Лиги чемпионов возросло

L'Équipe: число задержанных из-за беспорядков во время финала ЛЧ возросло до 68 человек

Число болельщиков, задержанных из-за стычек и беспорядков до начала и во время финального матча Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и «Ливерпулем» в Париже возросло до 68 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на французскую газету L'Équipe.

«По данным на вечер субботы, полицейская префектура Парижа объявила о 68 задержанных <...> в фан-зонах "Ливерпуля" и "Реала", в Париже, Сен-Дени и около стадиона "Стад де Франс"», — уточнили в парижской полиции.

В префектуре добавили, что первая помощь оказана 238 болельщикам, получившим легкие травмы. Изначально сообщалось о задержании 46 человек.

Встреча «Реала» с английским «Ливерпулем» завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

Перед началом финального матча Лиги чемпионов болельщики устроили беспорядки перед парижским стадионом. Они прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ. Из-за проблем с обеспечением безопасности игра стартовала с задержкой в 37 минут.

«Ливерпуль» потребовал провести расследование беспорядков.