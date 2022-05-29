Полсотни футбольных фанатов задержали во время финала Лиги чемпионов

BFM: 46 человек задержали во ходе беспорядков до и во время матча в финале Лиги чемпионов

Французские полицейские задержали 46 человек за различные нарушения в ходе беспорядков и стычек между футбольными фанатами на стадионе «Стад де Франс», а также фан-зонах перед началом и во время финального матча Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и «Ливерпулем». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

«По предварительным данным, в Париже и пригороде Сен-Дени задержаны 46 человек», — сообщает телеканал. Уточняется, что пожарные «оказали первую помощь сотням болельщиков, получившим легкие травмы».

Встреча «Реала» с английским «Ливерпулем» завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

Перед началом финального матча Лиги чемпионов болельщики устроили беспорядки перед парижским стадионом. Они прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ. Из-за проблем с обеспечением безопасности игра стартовала с задержкой в 37 минут.

«Ливерпуль» потребовал провести расследование беспорядков.