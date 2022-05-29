Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
1:0
1-й тайм
live
Динамо М
Кубок России|Финал
Польша
1 июня
19:00 (Мск)
Уэльс
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 1-й тур
Андрей Рублёв
Завтра
17:00 (Мск)
Янник Синнер
Ролан Гаррос (м)
Италия
1 июня
21:45 (Мск)
Аргентина
Финаллисима|Финал
Спорт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» покинет клуб

Главный тренер МЮ Ральф Рангник покинет клуб из-за работы в сборной Австрии

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник покинет клуб. Об этом сообщается на сайте команды.

«Мы хотели бы поблагодарить Ральфа Рангника за его усилия в качестве временного тренера в течение последних шести месяцев. Мы хотели бы пожелать Ральфу удачи в следующей главе его карьеры», — говорится в заявлении клуба. Отмечается, что немецкий специалист принял такое решение, чтобы сосредоточиться на работе главным тренером сборной Австрии.

21 апреля стало известно, что в новом сезоне МЮ возглавит нидерландский специалист Эрик Тен Хаг. Контракт с тренером рассчитан до июня 2025 года.

Рангник временно занимал пост главного тренера МЮ с 29 ноября 2021 года. Планировалось, что он будет возглавлять клуб до конца сезона, а после продолжит работу в клубе в качестве консультанта.

Что делать?
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по НАТО
В Европе решили переименовать Белоруссию
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» покинет клуб
В Москве мужчина задушил женщину и был разоблачен его сестрой
Названы самые неудачные закуски под алкоголь
Держатели российских евробондов не получили выплаты на 100 миллионов долларов
Бывший депутат Госдумы предложил устроить «депедеризацию» ЛДПР
Поиски пропавшего в Непале самолета приостановили
В Совфеде высказались за оплату металлов в рублях
Вандалы повредили несколько десятков могил на кладбище под Воронежем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.