Главный тренер «Манчестер Юнайтед» покинет клуб

Главный тренер МЮ Ральф Рангник покинет клуб из-за работы в сборной Австрии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник покинет клуб. Об этом сообщается на сайте команды.

«Мы хотели бы поблагодарить Ральфа Рангника за его усилия в качестве временного тренера в течение последних шести месяцев. Мы хотели бы пожелать Ральфу удачи в следующей главе его карьеры», — говорится в заявлении клуба. Отмечается, что немецкий специалист принял такое решение, чтобы сосредоточиться на работе главным тренером сборной Австрии.

21 апреля стало известно, что в новом сезоне МЮ возглавит нидерландский специалист Эрик Тен Хаг. Контракт с тренером рассчитан до июня 2025 года.

Рангник временно занимал пост главного тренера МЮ с 29 ноября 2021 года. Планировалось, что он будет возглавлять клуб до конца сезона, а после продолжит работу в клубе в качестве консультанта.