Западные элиты обеспокоились поиском законного способа завладеть активами России

FT заявил о беспокойстве западных элит поиском способа завладеть замороженными активами РФ

Запад ищет законный способ и правовой механизм завладеть замороженными активами России, чтобы направить их на восстановление Украины, однако юридически сделать это непросто, практически невозможно, заявило издание Financial Times.

Отмечается, что в целом многие западные лидеры с инициативой восприняли призыв украинского лидера Владимира Зеленского в ходе Всемирного экономического форума передать российские средства Киеву, однако корпоративная и финансовая элита выразила личную обеспокоенность подобными решениями.

Издание напомнило, что закон не подразумевает подобной процедуры, несмотря на сочувствие Запада положению Украины. Без последовательной и прозрачной процедуры возможна утрата доверия к правовой системе, на которой основана вся политика и экономика европейских стран.

«Нам десятилетиями твердили, что Запад за верховенство закона. Потому-то мы в его и инвестировали. Что же, теперь все пойдет прахом? Что нам думать?» — задался вопросом один из инвесторов-неевропейцев.

Среди идей для передачи замороженных активов России Украине Financial Times отмечает задействование гражданско-деликтного права США с требованием возмещения ущерба Киеву из американских активов олигархов. Второй вариант — это арбитражные процессы по малоизвестными договорам между Россией и Украиной 1990-х годов об инвестициях, которые предполагают возмещение убытков за нанесенный экономический ущерб.

Третий способ — прямой запрос властей Соединенных Шатов к Конгрессу на предоставление полномочий для ареста российских валютных активов или использование президентом Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года, который позволит перенести средства на счета банков в Америке. Он является юридически спорным, а быстро принять новый вряд ли удастся, отмечает издание.

Четвертый вариант предложила украинская сторона, подготовив меморандум с призывом создать новую комиссию ООН для «конституционной, законной, прозрачной и эффективной» заморозки и ареста активов «всех причастных к вооруженной агрессии». Однако Россия может наложить вето на эту инициативу в Совете безопасности организации.

«Если не распрощаться с законностью и правом на собственность, то российские активы наверняка останутся замороженными на долгие годы вперед — или же нас ждут бесконечные судебные баталии. Ни одну из этих перспектив хоть сколько-нибудь привлекательной не назвать», — резюмировал автор статьи.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель призвал рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и передаче их на восстановление Украины после конфликта.

До этого палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Конгрессмены поддержали конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства России или вследствие незаконных действий.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что идея главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Киеву является воровством. Министр добавил, что для Запада подобные действия становятся уже чем-то вроде привычки.

