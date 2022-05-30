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Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма на Украине

Глава МИД России Лавров выразил сожаление из-за поддержки Францией неонацизма на Украине

Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Францию в том, что она играет одну из инициативных ролей в разжигании украинского неонацизма, активно вооружая Украину. Такое мнение он выразил в интервью французскому телеканалу TF1, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть

Сергей Лавровглава МИД РФ

По словам российского министра, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями, «требует вести войну до победного конца», «нанести России поражение».

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Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы. Значит, Запад никогда и не хотел равноправного содружества и сотрудничества с Российской Федерацией

Сергей Лавровглава МИД РФ

Выстроить свою архитектуру безопасности

При этом Лавров подчеркнул, что Россия видит стремление Франции продвигать концепцию «стратегической автономии». По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон много раз говорил о необходимости новой архитектуры европейской безопасности, но США ничего не разрешают сделать.

И не разрешат. США полностью подчинили себе Европу. Видим стремление Франции продвигать концепцию «стратегической автономии». Президент Макрон последовательно выступает с этих позиций. Но ни у кого из других стран Европы энтузиазма на этот счет не наблюдаем

Сергей Лавровглава МИД РФ

Лавров заявил, что «даже немцы говорят, что безопасность Германии, Европы невозможна без НАТО».

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Отрицание неонацизма на Украине

Российские власти не раз говорили, что Запад отрицает неонацизм на Украине. В частности, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад не только отрицает неонацизм на Украине, но и с почестями принимает у себя его представителей.

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Министр отметил, что США и Европа также отказываются признавать, в частности, факты пыток российских военнослужащих на Украине.

Кроме того, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин отмечал, что «украинский неонацизм» несет угрозу не только для России, но и для всей Европе. Он заявил об «очаге» этой идеологии на Украине и отметил, что она несет опасность и для Киева.

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Также Нарышкин напомнил россиянам об ответственнсти перед поколениями предков и заявил, что Россия будет бороться с нацизмом «до конца».

Мы, россияне, твердо знаем, что поколение победителей, наши отцы и деды, завещали своим потомкам искоренять нацизм в любых его проявлениях. Мы этот завет исполним до конца

Сергей Нарышкиндиректор Службы внешней разведки

Аналогичное заявление делал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, Запад «слеп» в отношении неонацизма на Украине. Россия не будет попустительствовать этому молчанию, заявил политик.

«Нас просто вышвырнули»
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Марина Совина
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