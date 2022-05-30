На Украине заявили о массовом возвращении граждан

Советник главы МВД Украины Андрусив сообщил о возвращении 60% покинувших страну украинцев

Граждане Украины, покинувшие пределы страны с началом российской спецоперации, начали массово возвращаться. Об этом заявил советник главы МВД страны Виктор Андрусив, передает РИА Новости.

По его словам, наблюдается устойчивая тенденция — на родину вернулись уже 4,8 миллиона человек, или 60 процентов от всего числа беженцев.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН доложили, что более 6,59 миллиона жителей покинули Украину с начала военных действий. Большинство из них направились в Польшу и Молдавию.

В свою очередь, Европейское агентство по охране внешних границ указало, что в последнее время число беженцев, покидающих украинскую территорию, сократилось в несколько раз. Если в первые десять дней спецоперации границы Европейского союза ежедневно пересекали около 125 тысяч человек, то к середине мая их число сократилось до 34 тысяч.