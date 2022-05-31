С Мэрилина Мэнсона задумали снять обвинения в насилии из-за отсутствия доказательств

С американского музыканта Мэрилина Мэнсона задумали снять обвинения в насилии из-за отсутствия весомых доказательств. Об этом сообщает портал TMZ.

Источники в правоохранительных органах рассказали изданию, что дело может развалиться. При этом ситуация может измениться, если в нем появятся новые доказательства. Сам же рокер продолжает отвергать любые обвинения в жестоком обращении с женщинами.

26 мая стало известно, что один из исков против Мэнсона был отклонен судом. Бывшая ассистентка артиста Эшли Уолтерс обвиняла его в домогательствах и насилии. Все события, описанные Уолтерс в иске, произошли в 2010 и 2011 годах, что и стало основной причиной прекращения дела. Суд посчитал, что с момента случившегося прошло слишком много времени.

В феврале 2021 года актриса Эван Рэйчел Вуд впервые сообщила о насилии и унижениях со стороны Мэнсона. В том же месяце американская певица Фиби Бриджерс рассказала о существовании «комнаты для изнасилований» в доме музыканта. Позже артиста обвинила в изнасиловании звезда «Игры престолов» Эсме Бьянко. О физическом и психологическом насилии со стороны Мэнсона поведали уже более десятка женщин.