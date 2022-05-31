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Роскомнадзор потребовал удалить браузер Tor из Google Play

Роскомнадзор потребовал от Google удалить VPN-сервис Tor Browser из Google Play

Фото: Pixabay / Pexels

Роскомнадзор потребовал удалить браузер Tor из магазина приложений Google Play. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser», — заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре рассказали, что суд признал содержащуюся в браузере Tor информацию запрещенной к распространению в России. Также запрещенным было признано само программное приложение, которое, как отметили в регуляторе, позволяет получить доступ к противоправному контенту и способствует совершению уголовных преступлений.

19 мая стало известно, что Саратовский областной суд отменил решение районного суда о блокировке браузера Tor в России из-за нарушения норм процессуального права. В частности, отмечалось, что владелец ресурса не был привлечен к участию в деле. Дело было отправлено на новое рассмотрение.

В декабре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт браузера Tor на территории России. В ведомстве объяснили, что ограничили доступ к ресурсу из-за размещения на нем информации, «обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту». Позднее владелец Tor подал апелляционную жалобу на решение о блокировке ресурса.

Браузер Tor внесли в реестр запрещенной в России информации в 2017 году по решению Саратовского районного суда.

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Евгения Наумова
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