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Россиянка съездила в Швейцарию и удивилась отношению местных к русским

Читательница «Тонкостей туризма» заявила о сердечном отношении к русским в Швейцарии

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Россиянка съездила в Швейцарию и удивилась отношению местных жителей к русским, а также пожаловалась на проблемы с банковскими картами. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, на россиян в стране реагируют очень приветливо и «сердечно» — швейцарцы всегда желают оказать помощь и показать дорогу.

Также читательницу портала удивило большое количество соотечественников в стране. «На самом деле тут со всех четырех сторон — русские (точнее русскоговорящие), так что если косо смотреть во все стороны, то, понимаете же, глаза устанут», — заявила она.

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Тем не менее автор пожаловалась на ряд проблем с оплатой товаров и услуг из-за блокировки российских банковских карт за рубежом. Так, в некоторых местах нельзя воспользоваться даже картами китайской системы Union Pay. «Наклеечка возле кассы еще не говорит о том, принимается ли там карта», — отметила она.

В заключение девушка восхитилась местным такси — даже при вызове машины по самому дешевому тарифу Uber может приехать Mercedes.

2 мая власти Швейцарии сняли все ковидные ограничения на въезд иностранных туристов. Россиянам для посещения европейской страны потребуется национальная или шенгенская виза. Визовый центр Швейцарии TLS в Москве возобновил прием заявлений в полном объеме.

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Мария Гейн
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