Политолог назвал условие удара России по территории США

Военный политолог Перенджиев допустил удар по территории США при передаче РСЗО Украине

Если США решат поставлять Украине оружие, способное достигать целей на территории России, страна вынуждена будет нанести удар по территории Штатов, чтобы не допустить осуществление поставки, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Условие удара по американской территории он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Москва крайне негативно оценила новый пакет военной помощи США для Украины, в который входят ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дальнобойные ракеты для них. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он также добавил, что подобные поставки увеличивают риск военного столкновения России и США.

Превентивный удар

«Проблема в том, что Штаты собираются поставлять вооружение, которое может не просто достигнуть приграничных территорий России, вроде Брянской или Белгородской областей, но речь уже о более дальних регионах. Включая, между прочим, если не саму Москву, то точно Московскую область, — объяснил Перенджиев. — Именно поэтому подобные поставки и могут вынудить Россию нанести упреждающие удары».

Речь, по словам политолога, уже не идет о том, чтобы уничтожать вооружение, когда оно попадает на территорию Украины: удары могут быть нанесены еще в процессе формирования поставок на территории США.

«У нас есть подводные лодки вблизи Штатов, ведется соответствующий мониторинг. Поэтому мы и предупреждаем, что по таким поставкам, действительно, может быть нанесен удар, когда они будут загружаться или поставляться морским путем. Ударить могут и по военным кораблям, и по самой территории, потому что это оружие представляет прямую опасность для России. Более того, думаю, такой позиции придерживается не только Рябков, но и высшее руководство России», — уверен политолог.

Если американское руководство не услышит это предостережение, удар действительно будет нанесен Александр Перенджиев военный политолог

Он добавил, что также могут быть сбиты и военные самолеты. Причем, не только над территорией Украины, но и в нейтральном пространстве.

Ответ США

«В случае если Россия нанесет такой превентивный удар, ответом США, как всегда, будут крики, шум, угрозы, но не более. Они побоятся вступать в прямое противодействие с нашей страной, потому что тогда Россия просто скажет, что нанесет удар гиперзвуковой ракетой», — считает Перенджиев.

Провокации воздушного или морского характера, конечно, будут, но в целом, уверен, США будут стараться не вступать в прямое столкновение с Россией. Они понимают, что удар может быть нанесен, и это противостояние явно закончится не в пользу США Александр Перенджиев военный политолог

Он заключил, что прямой военный конфликт между странами маловероятен, поскольку «Штаты не обладают достаточной смелостью для того, чтобы в него вступать».

Ранее представитель администрации США сообщил, что вечером 1 июня власти страны официально объявят о новом пакете военной помощи, включающем реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи Украине составит 700 миллионов долларов