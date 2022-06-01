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Спорт

Макрон яростно отчитал главу МВД из-за финала Лиги чемпионов

Президент Франции Макрон назвал организацию финала ЛЧ в Париже жалкой и позорной

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал министра внутренних дел Пятой республики Жеральда Дарманена за уровень проведения в Париже финального матча Лиги чемпионов, начало которого было отложено из-за беспорядков. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что Макрон был в ярости из-за слов главы МВД. По версии Дарманена, беспорядки произошли из-за большого числа поддельных билетов у британских болельщиков, в результате чего у стадиона образовалась давка. Макрон прямо указал на ответственность Парижа в такого рода мероприятиях и назвал произошедшее «жалким», «позорным» и «недостойным Франции». Дарманена и министра спорта Амели Удеа-Кастера вызвали в Сенат для объяснений в среду, 1 июня.

29 мая в Париже перед финалом Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» болельщики устроили беспорядки перед стадионом. Они прорывались через охрану и перелезали через забор, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ. Из-за проблем с обеспечением безопасности матч стартовал с задержкой в 37 минут.

Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 1:0. Команда в 14-й раз в истории завоевала трофей.

Варвара Кошечкина
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