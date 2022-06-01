На Москву обрушатся ливни и грозы

Синоптик Леус заявил, что на Москву и Подмосковье обрушатся кратковременные ливни и грозы

В среду, 1 июня, на Москву и Подмосковье обрушатся кратковременные ливни и грозы. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его цитирует ТАСС.

«Во второй половине дня [ожидаются] кратковременные дожди ливневого характера, местами грозы. Погода в столичном регионе продолжит формировать атмосферный фронт, вытянувшийся в меридиональном направлении», — сказал синоптик.

По его словам, днем в Москве ожидается 22-24 градуса тепла, в Подмосковье — 19-24 градуса. Метеорологи прогнозируют атмосферное давление ниже нормы — 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптик Марина Макарова пообещала неустойчивую погоду в Москве в начале лета. По ее словам, 1 июня в столице воздух прогреется до 22-24 градусов.

Минувший май в Москве оказался самым холодным с начала текущего тысячелетия. Средняя температура воздуха в этом месяце составила около 10,6 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем было у прежнего лидера — мая 2017 года.