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Стало известно наказание для 107 мигрантов за драку на московской стройке

Из России депортируют 107 граждан Таджикистана и Узбекистана за массовую драку на стройке

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

С территории России вышлют 107 граждан Таджикистана и Узбекистана после массовой драки на стройке в Москве. О назначенном наказании сообщается на сайте Троицкого районного суда столицы.

В пресс-службе суда добавили, что ожидающих депортации мигрантов на 90 дней поместили в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве.

О массовой драке с участием более 100 человек на стройке в районе ЖК «Сердце столицы» стало известное 5 апреля. Потасовка началась после того, как рабочий из Таджикистана назвал дураком гражданина Узбекистана. В результате столичная полиция задержала и доставила в отделы МВД 120 человек.

Конфликт мигрантов также удалось снять на видео. На кадрах видно, что несколько десятков человек использовали в ходе потасовки доски и арматуру, а также кидали друг в друга камни.

Аналогичное происшествие произошло 26 мая в Калуге, где 50 граждан России и Египта устроили массовую драку на стройке. Потасовка началась после жалоб россиян на то, что египтяне шумели и постоянно засоряли туалеты общежития. В результате пострадали четыре человека.

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Константин Лысяков
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