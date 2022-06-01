Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в районе ДНР

Минобороны России сообщило о сбитом украинском самолете Су-25 в районе ДНР

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский самолет Су-25 в районе Сергеевки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, российские военные сбили вертолет Ми-8 в районе Харькова, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили замаскированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Координаты разведанных укрепленных позиций ВСУ российским военным передал беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», уточнили в министерстве.

Также ведомство заявило об уничтожении четырех пунктов управления ВСУ высокоточными ракетами воздушного базирования. Помимо этого, были ликвидированы 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.