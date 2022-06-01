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Директор «Ролан Гаррос» раскрыла судьбу флага и гимна в случае победы россиянина

На награждении «Ролан Гаррос» не будет флага и гимна, если турнир выиграет россиянин
Амели Моресмо

Амели Моресмо. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Российских флага и гимна не будет на церемонии награждения «Ролан Гаррос», если победу одержит представитель страны. Судьбу государственных символов раскрыла директор соревнований Амели Моресмо, сообщает «Чемпионат.com».

Функционер и экс-теннисистка подчеркнула, что правило о нейтральном статусе россиян было принято до начала соревнований. По словам француженки, вносить в них изменения не планируется.

Ранее в среду, 1 июня, в полуфинал «Ролан Гаррос» впервые в карьере вышла россиянка Дарья Касаткина. В мужской сетке среди представителей страны присутствует Андрей Рублев, который в четвертьфинале сыграет с хорватом Марином Чиличем.

20 апреля стало известно об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

Алексей Гусев
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