ETNT: спортсменка Ида Килинг дожила до 106 лет благодаря овощной диете и бегу

Названы любимые продукты самой старой в мире спортсменки Иды Килинг, дожившей до 106 лет. Своим долголетием американка была обязана спорту и овощной диете, рассказало издание Eat This, Not That (ETNT).

Дочь спортсменки, умершей в 2021 году, Шелли Килинг рассказала в интервью Women's Running, что мать в преклонные годы для поддержания активности много двигалась и каждый день ела овощи и фрукты.

«Она любила овощные блюда, пила овощные и фруктовые соки. Также в ее меню было немного мяса. Ее организм работал отлично», — рассказала дочь спортсменки. Она призналась, что сама привела мать в спорт, когда та страдала от депрессии из-за потери мужа и двоих сыновей. «Она очень удивилась, когда увидела меня с кроссовками, — вспомнила Шелли. — Но я и подумать не могла, что она так увлечется бегом в зрелом возрасте».

Ида Килинг была рекордсменкой в возрастных группах от 95 до 99 и от 100 до 104 лет. В 2017 году пожилая бегунья сломала бедренную кость, перенесла операцию и реабилитацию. Полностью выздоровев, она решила снова бегать. В 2018 году в 102 года Килинг установила очередной рекорд.

Пользу овощей и фруктов подтверждают научные работы. Исследователи из университета Дрекселя в США установили, что долгие прогулки и занятия спортом на открытом воздухе заставляют людей пересмотреть свой образ жизни, отношение к природе, а также свое меню.

В ходе исследования также выяснили, что овощные и фруктовые диеты помогают снижать артериальное давление и минимизируют риск возникновения инсульта и сердечных заболеваний, предотвращают некоторые виды рака и проблемы с пищеварением и зрением.

