Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ВОЗ сообщила о более 550 подтвержденных случаях оспы обезьян в 30 странах

Гендиректор ВОЗ: в организацию поступили сообщения о более 550 случаях оспы обезьян

Фото: Lukas Barth / Reuters

Более 550 подтвержденных случаев инфицирования оспой обезьян было зафиксировано в 30 странах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге, трансляция которого велась в соцсети Facebook (запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«На настоящий момент в ВОЗ поступили сообщения о более 550 подтвержденных случаях оспы обезьян из 30 стран, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян», — сказал он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о поставке в регионы России 1 тысячи комплектов тест-систем для выявления возможных случаев заражения оспой обезьян. Тест позволит за несколько часов установить факт наличия патогена. По данным на 1 июня, в России случаев инфекции не зафиксировано.

К первостепенным признакам развития оспы обезьян можно отнести лихорадку, сильную головную боль, дискомфорт в мышцах, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение. Болезнь может длиться от двух до четырех недель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Анатолия Чубайса начали проверять на коррупцию
Актриса сериала «Оби-Ван Кеноби» столкнулась с расизмом фанатов «Звездных войн»
Лавров заявил об отсутствии проблем с поставками зерна со стороны России
В России создали систему управления доступом со смартфона
Блогерша с двухметровыми волосами назвала способ ускорить их рост
Пушилин опроверг слухи о своем ранении
В Госдуме назвали отстранение сборной России по хоккею выполнением заказа
ВОЗ сообщила о более 550 подтвержденных случаях оспы обезьян в 30 странах
В Херсоне заявили о сбитом «Байрактаре»
В Госдуме назвали условие для завершения спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.