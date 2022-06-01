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Оценена вероятность выдачи Чубайса по запросу России

Политолог Гращенков счел маловероятной выдачу Анатолия Чубайса по запросу России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность выдачи Москве бывшего спецпредставителя президента и экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сочтя ее маловероятной. По мнению политолога, немногие страны будут готовы экстрадировать политика, если такой запрос поступит со стороны России.

Проверка Чубайса на коррупцию, о которой ранее сообщил источник ТАСС в силовых структурах, вряд ли закончится серьезным уголовным преследованием, считает Гращенков.

«Я не думаю, что будут какие-то громкие обвинения. Проверят на коррупцию, может, возникнет пара вопросов, на которые он дистанционно даст пояснения. Чубайс продолжает оставаться человеком, который близок власти, потому что ему беспрепятственно позволили покинуть Россию. Поэтому особых претензий со стороны высшего руководства страны к нему нет, как тем более и желания его вернуть любыми методами», — объяснил он.

При этом Чубайс понимал, что против него могут вестись следственные действия, считает политолог.

Он явно уезжал туда, где никакая выдача невозможна. Думаю, сегодня [преступников] России могут выдать только какие-то очень близкие страны типа Беларуси, я бы даже за Казахстан не поручился

Илья Гращенковполитолог

При необходимости политику могут предоставить политическое убежище. Традиционно его россиянам дает Великобритания, напомнил Гращенков.

«У нас многие деятели получали политическое убежище, начиная от наших экономистов, заканчивая политиками вроде Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов — прим. "Ленты.ру"). Страны Европы дают политическое убежище в случае политического преследования, а учитывая, что Чубайс долгие годы был столпом российской власти, если на него начнется наезд, можно будет предположить, что по политическим мотивам», — заключил специалист.

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1 июня ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что в правоохранительные органы поступила информация о коррупционных действиях Чубайса и его окружения.

Ранее стало известно, что силовики изучают информацию о возможных скрытых европейских миллиардных счетах бывшего главы «Роснано».

Чубайс ушел с должности спецпредставителя президента в конце марта и уехал из страны. Его представитель позже подтвердил, что политик посещал Турцию и Израиль, однако опроверг визит в Италию. Также он заявил, что у политика нет недвижимости в других странах.

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Мария Сметанина
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