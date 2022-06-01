Россиянам рассказали о погоде в июне

Синоптик Леус рассказал о близком к климатической норме июне в центральной России

После холодного мая в центральной части России июньская погода будет приближена к климатической норме. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. Он также рассказал, как будет меняться температура в течение месяца.

По словам синоптика, необходимо учитывать, что современный уровень развития метеорологии позволяет давать долгосрочные прогнозы с невысокой точностью — до 65-70 процентов.

«Если говорить о прогнозе на первый месяц лета в центральной части Европейской России, то большинство прогностических моделей склоняются к тому, что этот месяц по своим температурным характеристикам будет либо очень близок к своей климатической норме, либо теплее этой нормы примерно на 0,5-1 градус. По количеству осадков прогнозируется величина, которая превышает климатическую норму, но совсем немного, примерно на 10-15 процентов», — сказал он.

Температурная норма для каждого города разная, отметил Михаил Леус. По его словам, в Москве в первый летний месяц ночные температуры в среднем бывают около 11-12 градусов тепла, дневные температуры достигают 21-23 градусов.

В начале месяца это немного ниже, в конце — немного выше. Весь этот прогноз не значит, что не будет дней, которые резко из него выпадают в сторону как отрицательных, так и положительных колебаний Михаил Леус синоптик

«Первая неделя этого месяца будет с превышением температуры примерно на один градус, с 7-8 по 14-15 числа нас ждет некое похолодание с возвращением температурных показателей в норму. Начнется вторая половина июня нежаркой погодой с температурой, близкой к норме, и только в конце месяца, в третьей декаде, температурный фон станет чуть выше, чем он должен быть в эти дни июня.

Больше всего осадков будет в первые дни этого месяца, меньше всего дождей ожидается в период с 14-15 по 20-21 июня, добавил Михаил Леус.

Ранее стало известно, что май 2022 года был самым холодным в Москве с начала тысячелетия.

