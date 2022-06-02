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ФАС одобрила покупку «Макдоналдса» российским бизнесменом

ФАС одобрила ходатайство компании «Клуб-Отель» о покупке российского «Макдоналдса»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство компании «Клуб-Отель», принадлежащей российскому бизнесмену Александру Говору, о покупке российских ресторанов «Макдоналдс», пишет РИА Новости.

«ФАС одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса "Макдоналдс". При этом продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно», — указано в сообщении службы.

По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общепита. Напротив, покупка поможет сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в России.

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Об окончательном уходе из России «Макдоналдс», приостанавливавший работу после начала российской специальной военной операции на Украине, объявил в середине мая. Компания пояснила, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям компании.

Покупатель российского бизнеса корпорации Александр Говор является лицензиатом корпорации и уже управляет 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири. Название сети изменится, по данным СМИ, рассматривается несколько вариантов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

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Софья Ермакова
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