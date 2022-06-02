В Совфеде ответили на заявление Меркель в поддержку Украины

Сенатор Цеков заявил, что Меркель так и не поняла истинных причин конфликта на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель так и не поняла истинных причин конфликта на Украине. Так на ее заявление в поддержку Киева ответил сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишут «Известия».

По его словам, Меркель сделала соответствующее заявление под давлением однопартийцев. В настоящее время политики в Европе, которые придерживаются другой точки зрения, могут подвергаться преследованию, заключил член Совета Федерации.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые публично поддержала Украину и назвала происходящее в стране «глубоким поворотным моментом». Она выразила солидарность с Украиной и поддержала право страны на самооборону. Ее заявление стало первым личным комментарием на тему российской спецоперации.

25 февраля Меркель высказалась о ситуации на Украине, назвав специальную военную операцию России переломным событием в истории после окончания холодной войны. Она «самым решительным образом» осудила действия российских властей.