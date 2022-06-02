Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде ответили на заявление Меркель в поддержку Украины

Сенатор Цеков заявил, что Меркель так и не поняла истинных причин конфликта на Украине
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Совет Федерации / Flickr

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель так и не поняла истинных причин конфликта на Украине. Так на ее заявление в поддержку Киева ответил сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишут «Известия».

По его словам, Меркель сделала соответствующее заявление под давлением однопартийцев. В настоящее время политики в Европе, которые придерживаются другой точки зрения, могут подвергаться преследованию, заключил член Совета Федерации.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые публично поддержала Украину и назвала происходящее в стране «глубоким поворотным моментом». Она выразила солидарность с Украиной и поддержала право страны на самооборону. Ее заявление стало первым личным комментарием на тему российской спецоперации.

25 февраля Меркель высказалась о ситуации на Украине, назвав специальную военную операцию России переломным событием в истории после окончания холодной войны. Она «самым решительным образом» осудила действия российских властей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал возможность проведения референдума в Донбассе
В «Яблоке» ответили на сообщения об отъезде Явлинского из России
Путин подтвердил планы по расширению российского мегапроекта
Военный аналитик оценил потери ВСУ
Названы последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти
«Ахмат» захватил китайский миномет
В России оценили изменение цен на путешествия за границу
В Совфеде ответили на заявление Меркель в поддержку Украины
На Украине отправили в тюрьму бывшего замминистра по оккупированным территориям
Стало известно об отъезде Явлинского из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.